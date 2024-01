Na Hrvaškem danes močan veter in sneg, pobelilo tudi BiH in dele Srbije

Zagreb, 8. januarja - Hrvaško je danes zajela napovedana ohladitev. Temperature so se spustile pod ničlo po vsej državi razen na obali, zaradi orkanske burje pa velja rdeče opozorilo za tri regije ob severnem Jadranu. Sneg medtem že povzroča težave v prometu na vhodu države. O nizkih temperaturah in snegu poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine ter Srbije.