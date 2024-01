Na cestah še vedno precej težav zaradi snežnih razmer

Ljubljana, 19. januarja - Na slovenskih cestah je še vedno precej težav zaradi snežnih razmer. Po zadnjih podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste na delih ostajajo zaprte dolenjska in štajerska avtocesta ter vipavska hitra cesta, še vedno nastajajo tudi daljši zastoji zaradi nesreč in zdrsov tovornih vozil.

Štajerska avtocesta je zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani.

Dolenjska avtocesta je zaprta med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani.

Vipavska hitra cesta je zaprta med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Ljubljani in Kopru.

Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Vodice iz smeri Ljubljane.

Po vsej Sloveniji poteka izločanje tovornih vozil, zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto - Metlika, Soteska - Črmošnjice - Črnomelj in Jugorje pri Metliki - Štrekljevec - Ručetna vas ter na cesti Velenje - Mislinja. Prav tako velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Col - Črni Vrh - Godovič in Spodnja Idrija - Godovič.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Na cestah v večjem delu Slovenije so plužne in posipne skupine, promet poteka počasneje.

V prometnoinformacijskem centru pozivajo voznike, naj se na pot odpravijo prej kot običajno ter ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav je možnih na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer so dodatne težave zaradi močnih sunkov burje.