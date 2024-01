Še naprej težave v prometu, na Primorskem burja

Ljubljana/Maribor/Brnik, 19. januarja - Sneženje, zdrsi tovornih in tudi drugih vozil ter druge nesreče še naprej povzročajo težave na avtocestah, nekatere so zaprte, in drugih cestah, kjer je promet upočasnjen. Iz Maribora sporočajo, da je ponekod oteženo izvajanje mestnega potniškega prometa. Ponekod težave povzročajo tudi podrta drevesa, na terenu so tudi gasilci.