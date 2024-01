V londonskem živalskem vrtu na svet prišla ogrožena vrsta gorile

London, 19. januarja - V londonskem živalskem vrtu se je v sredo skotila kritično ogrožena zahodna nižinska gorila, so v četrtek sporočili iz živalskega vrta. Gorile omenjene vrste sicer večinoma živijo v odmaknjenih predelih deževnih gozdov zahodne in osrednje Afrike, uvrščene pa so med živali z visokim tveganjem izumrtja, poročajo tuje tiskovne agencije.