Leto 2024 posvečeno kamelam

Ljubljana, 9. januarja - Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je leto 2024 razglasila za mednarodno leto kamelidov. S tem izpostavlja ključen prispevek teh živali, med katere sodijo tudi kamele, k preživetju, prehranski varnosti in prehrani, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.