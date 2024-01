Kitajski znanstveniki z novo metodo klonirali prvo opico rezus

Peking, 18. januarja - Kitajski znanstveniki so z izboljšanjem metode, s katero so njihovi kolegi na škotskem inštitutu Roslin pred skoraj 30 leti ustvarili ovco Dolly, klonirali prvo zdravo opico rezus. Kljub preboju so opozorili, da je stopnja uspešnosti nove metode še vedno nizka, povrhu pa se v zvezi s kloniranjem porajajo številna etična vprašanja.