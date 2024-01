Poročilo ameriškega pravosodnega ministrstva kritično do posredovanja policije v teksaškem Uvaldeju

Washington, 18. januarja - Ameriško zvezno ministrstvo za pravosodje je bilo v danes objavljenem poročilu kritično do vodenja operacije in posredovanja policijskih agencij v času strelskega napada na osnovno šolo v teksaškem Uvaldeju, kjer je leta 2022 umrlo 19 osnovnošolskih otrok skupaj z dvema učiteljicama. Ob tem so odkrili več napak v odzivu.