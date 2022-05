V Teksasu kritike na račun počasnega posredovanja policistov med strelskim napadom

San Antonio, 27. maja - Teksaški policisti so se v četrtek otepali številnih vprašanj in obtožb o počasnem posredovanju v času napada na osnovno šolo Robb v kraju Uvalde, kjer je 18-letnik v torek ubil 19 otrok in dve učiteljici. Odgovora na to, zakaj je trajalo kar 90 minut od začetka napada do smrti napadalca, še ni.