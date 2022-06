V teksaškem Uvaldeju so se začeli pogrebi ubitih otrok

San Antonio, 1. junija - V teksaškem mestu Uvalde so se v torek začeli pogrebi 19 otrok in dveh učiteljic, ki jih je 24. maja med napadom na osnovno šolo Robb ubil 18-letnik. Pogrebi se bodo vrstili do 15. junija. Napadalca so policisti ustrelili, vendar šele uro in pol po začetku napada in šef policije šolskega okrožja Pete Arredondo se je znašel pod plazom kritik.