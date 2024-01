Berlinale bo odprl film Small Things Like These po romanu Claire Keegan

Berlin, 18. januarja - Mednarodni filmski festival v Berlinu bo 15. februarja odprl film Small Things Like These, ki ga je posnel režiser Tim Mielants v irsko-belgijski produkciji. Film temelji na knjigi večkrat nagrajene irske pisateljice Claire Keegan in razkriva resnice o irskih magdalenskih pralnicah v prejšnjem stoletju. Film bo del tekmovalnega programa.