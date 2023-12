Lupita Nyong'o na čelu žirije Berlinala

Berlin, 11. decembra - Kenijska igralka Lupita Nyong'o bo na čelu žirije glavnega tekmovalnega programa 74. mednarodnega filmskega festivala Berlinale, je današnje sporočilo s festivala povzela nemška tiskovna agencija dpa. Z oskarjem nagrajena 40-letna igralka je znana iz filmov 12 let suženj in Črni panter. Je tudi režiserka, producentka in avtorica.