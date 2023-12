Za Berlinale 2024 prijavljenih rekordnih več kot 8000 filmov

Berlin, 30. decembra - V Berlinu bo od 15. do 25. februarja potekal mednarodni filmski festival, ki poleg filmskega festivala v francoskem Cannesu in v italijanskih Benetkah sodi med največje filmske festivale na svetu. To bo zadnji Berlinale pod vodstvom dvojca Carlo Chatrian in Mariette Rissenbeek. Na Berlinale se je doslej prijavilo rekordnih več kot 8000 filmov.