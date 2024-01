Poročilo: Koristi ambicioznih podnebnih ukrepov odtehtajo stroške

Ljubljana, 18. januarja - Koristi močno odtehtajo stroške ambicioznega in pospešenega podnebnega ukrepanja, ugotavlja poročilo, ki je nastalo pod okriljem mednarodne mreže Climate Action Network Europe. Poročilo kaže, da ambiciozen energetski prehod prinaša znatne in merljive družbene in gospodarske koristi, so ob predstavitvi poudarili v okoljski organizaciji Focus.