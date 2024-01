Odbor DZ za infrastrukturo o ukrepih na področju zelenega prehoda

Ljubljana, 11. januarja - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so se na današnji nujni seji seznanili s tematiko ukrepov na področju zelenega prehoda. Opozicijski poslanci so menili, da so deli predlagane novele energetskega zakona škodljivi, medtem ko so koalicijski poslanci opoziciji očitali zavajanje javnosti.