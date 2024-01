Večer o položaju Golobove vlade (18. 1.)

Maribor, 17. januarja - Matija Stepišnik v komentarju Golobove enačbe piše o premierju, vladi in koaliciji, ki so ob približevanju polčasa mandata po njegovem mnenju oslabljeni, a vseeno v DZ trenutno še dovolj močni. Avtor dodaja, da v nobeni od koalicijskih strank ni miru in zadovoljstva, javnomnenjske ocene pa so le ogledalo tega.