Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes padle, potem ko so podatki o prodaji na drobno, ki so bili močnejši od pričakovanih, vplivali na upanje, da bo Federal Reserve čim prej znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.