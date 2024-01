Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sklepu vlade, da bo Slovenija sodelovala v postopku pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, ki se nanaša na očitano sporno delovanje Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom. Poročale so tudi o podaljšanem nadzoru na meji z Italijo, ki bo trajal pet mesecev.