Začeli rušiti dotrajano stavbo infekcijskega oddelka UKC Maribor

Maribor, 18. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so davi začeli rušiti sto let staro stavbo, v kateri je bil do začetka decembra oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Kdaj bodo začeli graditi novo, še ni točno znano. Po trenutnih napovedih naj bi stala do leta 2027.