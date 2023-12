Infekcijski oddelek UKC Maribor preselili na novo lokacijo

Maribor, 8. decembra - Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor so z današnjim dnem preselil v prostore stavbe oddelka za psihiatrijo. V teh začasnih prostorih bo do nadaljnjega delovala tudi vsa ambulantna dejavnost, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor.