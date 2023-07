Iz kliničnega centra in zdravniške zbornice opozorilo o nujnosti izgradnje nove infekcijske klinike v Mariboru

Maribor, 21. julija - Predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in Zdravniške zbornice Slovenije so danes opozorili na nujnost izgradnje nove infekcijske klinike v Mariboru. Poudarili so, da je stavba, v kateri se trenutno nahaja oddelek, stara že sto let in ni kos sodobnim izzivom.