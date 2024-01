Tudi v največji koalicijski stranki pričakujejo pojasnila ministrice Švarc Pipan

Ljubljana, 17. januarja - V Gibanju Svoboda pričakujejo, da bo ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pojasnila vse očitke, ki se v teh dneh pojavljajo v javnosti, so zapisali v odzivu na napoved SDS o vložitvi interpelacije ministrice. Do same interpelacije pa se bodo opredelili, ko bo ta vložena in ko bo ministrica nanjo odgovorila, so sporočili.