Evropski parlament zaskrbljen nad stanjem vladavine prava na Slovaškem

Strasbourg, 17. januarja - Evropski parlament je danes sprejel resolucijo, v katerem je izrazil zaskrbljenost nad slabšanjem stanja vladavine prava na Slovaškem. Poslanci so kritični predvsem do predlagane reforme kazenskega zakonika, ki jo je predstavila nova vlada socialdemokrata Roberta Fica, ter premierjevega odnosa do medijev in javnosti, navajajo v parlamentu.