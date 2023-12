Slovaška predsednica kritična do načrtovane ukinitve posebnega državnega tožilstva

Bratislava, 8. decembra - Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je danes kritizirala spremembe slovaškega pravosodnega sistema, ki jih načrtuje vlada premierja Roberta Fica. Posebej je bila kritična do načrtovane ukinitve posebnega državnega tožilstva, pristojnega za organiziran kriminal in politične zločine, vključno s korupcijo. Do sprememb naj bi bila kritična tudi EU.