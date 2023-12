Slovaška vlada namerava ukiniti posebno državno tožilstvo

Bratislava, 6. decembra - Slovaška vlada pod vodstvom premierja Roberta Fica je danes sprejela osnutek zakona za ukinitev posebnega državnega tožilstva, ki se ukvarja z najhujšimi kaznivimi dejanji, vključno s korupcijo. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova in opozicija so bili do načrtov vlade kritični, poroča nemška tiskovna agencija dpa.