Sneg ovira promet v Nemčiji, Franciji in Skandinaviji

Frankfurt, 17. januarja - V Nemčiji in Franciji danes povzročata preglavice sneg in poledica. Med drugim so morali zaradi ledenega dežja odpovedati številne polete z letališča v Münchnu, od poldneva pa tudi vse polete z letališča v Frankfurtu. O težavah zaradi snega in vetra poročajo tudi iz Norveške, Švedske in Danske.