Frankfurtsko letališče opozarja na odpovedi zaradi napovedanega zimskega neurja

Frankfurt, 16. januarja - Frankfurtsko letališče v prihodnjih dneh pričakuje številne zamude in odpovedi letov zaradi napovedanega sneženja in ledenega dežja. V sredo in četrtek bo letalski promet močno omejen, je sporočil upravljavec letališča Fraport. Odpovedani so tudi vsi trije leti v Frankfurt z ljubljanskega letališča v teh dveh dneh.