Izrael in Hamas sprejela dogovor za več pomoči za Gazo

Doha, 17. januarja - Izrael in Hamas sta v torek ob posredovanju Katarja in Francije sprejela dogovor, ki predvideva krepitev dostav humanitarne pomoči v Gazo. Izrael je na to pristal v zameno za zagotovitev, da bodo talci v Hamasovem ujetništvu prejeli zdravila, je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.