Dopolnjen predlog novele o varstvu okolja s soglasno podporo odbora DZ

Ljubljana, 17. januarja - Pristojni odbor DZ je danes soglasno dopolnil in podprl predlog novele zakona o varstvu okolja, ki bo zaostril zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. Člani odbora so pritrjevali predlagateljem iz civilne družbe, da mora biti zdravje na prvem mestu. Predstavniki gospodarstva so menili, da je predlog neskladen z evropsko zakonodajo.