Vlada bi ob ustreznih popravkih novelo o varstvu okolja lahko podprla

Ljubljana, 15. januarja - Vlada bi predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga vložili nevladniki in je prestal prvo branje v DZ, lahko podprla, a ob ustreznih popravkih določb, predvsem glede monitoringa. Predlagana izenačitev zahtev glede naprav za sosežig in sežigalnic pa bi bila nesistemska in bi jo bilo primerneje urejati s podzakonskimi predpisi, meni vlada.