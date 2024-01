Pobudniki pozivajo k sprejetju novele za čistejši zrak

Ljubljana, 16. januarja - Glas za predlog novele zakona o varstvu okolja, ki bi med drugim izenačila standarde za izpuste iz naprav za sosežig in sežigalnic, pomeni glas za ljudi in čistejši zrak, so dan pred obravnavo na odboru DZ na vest poslancev potrkali pobudniki. Zavrnili so idejo, da bi se standarde izenačilo z uredbo, ne z zakonom, kar kot možnost omenja vlada.