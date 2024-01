Pregled - šport, 16. 1. (torek)

FLACHAU - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Flachauu v Avstriji. Shiffrin je še petič zmagala na tem slalomu. V finale sta se uvrstili dve Slovenki, Andreja Slokar je odstopila, Ana Bucik pa je z 19. mestom prišla do edinih slovenskih točk.

Slovakinja Petra Vlhova je postavila najboljši čas prve vožnje. Zgolj sedem stotink sekunde je na drugem mesto zaostala vodilna smučarka in slalomistka v karavani Shiffrin, ki pa je bila v finalu znova vrhunska in z odličnim zlasti spodnjim delom s prednostjo 1,11 sekunde pred Švedinjo Saro Hector prevzela vodstvo. Vlhova je bila pred zahtevno nalogo, a ji naskok na vrh ni uspel. Njen zaostanek 27 stotink je pomenil drugo mesto. Hector je bila na koncu tretja.

BAD GASTEIN - Slovenska deskarka na snegu Gloria Kotnik je na paralelnem slalomu za svetovni pokal v Bad Gasteinu prišla do uvrstitve sezone. Zasedla je peto mesto, po kvalifikacijah ji je kazalo še bolje, saj je zabeležila drugi čas. V izločilne boje se je uvrstil tudi Žan Košir, ki pa je izgubil že prvi dvoboj in na koncu zasedel deseto mesto.Za finale drugega slaloma v sezoni sta bila v kvalifikacijah prepočasna Rok Marguč in Tim Mastnak. Prvi je zasedel 23. mesto, drugi pa 26. mesto.Jutri bo v Bad Gasteinu še ekipna tekma, Slovenijo bosta zastopala Košir in Kotnik.

SZCZYRK - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je bil na srednji skakalnici v poljskem Szczyrku blizu nove kvalifikacijske zmage tekme za svetovni pokal. Zasedel je drugo mesto, za najboljšim, Japoncem Ryoyujem Kobayashijem je zaostal le desetinko sekunde. Lovro Kos je bil četrti, s tem pa je Slovenija še povečala prednost v skupni razvrstitvi turneje. Kobayashi je z zmago skočil 100,5 metra, Lanišek je bil meter krajši, enaka daljava kot reprezentančnemu kolegu pa je uspela tudi Kosu. Med oba Slovenca se je na tretje mesto uvrstil Nemec Andreas Wellinger. Peter Prevc je s skokom 95,5 metra zabeležil 20. oceno kvalifikacij, Timi Zajc je bil 22., na tekmo pa se je prvič letos prebil tudi Žak Mogel, zasedel je 40. mesto. Slovenija je danes še povečala prednost na poljski turneji, drugouvrščena Avstrija zdaj zaostaja 62,3 točk, tretja Nemčija pa 79,2 točk.

POTSDAM - Odbojkarice Calcita Volleyja so letošnjo ligo prvakinj končale s šestim porazom. Tokrat so morale na gostovanju priznati premoč nemškemu Potsdamu, ki je bil boljši s 3:0. Potsdam je s tem potrdil drugo mesto v skupini C, je pa edina ekipa, ki so ji Kamničanke odščipnile točko. V Kamniku so izgubile z 2:3, tudi tokrat je kazalo, da bi tekma lahko bila izenačena, a je bil to le prvi niz, ki so ga domače dobile po maratonskem boju s 30:28. V njem so sicer gostje že zaostajale s 16:22, 18:23, a s petimi zaporednimi točkami izenačile, nato pa imele celo zaključno žogo. Pri izidu 25:26 in 26:27 nato še dve, a vseh treh niso izkoristile.

LJUBLJANA - Slovenske odbojkarice ostajajo z italijanskim selektorjem, Marca Bonitto je namreč zamenjal Alessandro Orefice. Italijanski strokovnjak, ki hkrati vodi tudi trenutno eno najboljših francoskih ekip, Levallois Paris Saint-Cloud, je z Odbojkarsko zvezo Slovenije sklenil dveletno pogodbo, so sporočili iz zveze. Slovenske odbojkarice v letošnji reprezentančni sezoni čakata dva izziva. Med 17. majem in 16. junijem jih bomo spremljali v zlati evropski ligi, avgusta pa bodo na sporedu še kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

CORPUS CHRISTI- V glavnem delu namiznoteniškega turnirja Feeder v ameriškem Corpus Christiju bo od dveh prijavljenih Slovencev nastopil le Deni Kožul. V kvalifikacijah je zabeležil dve gladki zmagi, boljši je bil od Mehičana Rogelia Castra in Kanadčana Edwarda Lyja. V prvem krogu ga čaka Belgijec Cedric Nuytick, varovanec Slovenca Bojana Tokića. Peter Hribar je izgubil že prvi kvalifikacijski dvoboj, s 3:0 ga je pričakovano premagal Portugalec Joao Monteiro.

ZAGREB - Vaterpolisti Španije so novi evropski prvaki. V finalu so v Zagrebu premagali branilko naslova Hrvaško z 11:10 (3:5, 3:2, 2:3, 3:0) in prvič v

RIM - Portugalec Jose Mourinho ni več trener italijanskega nogometnega prvoligaša Rome, so pri rimskem klubu zapisali v izjavi za javnost. Nekaj ur pozneje so potrdili, da bo ekipo do konca sezone kot začasni trener vodil klubska legenda in nekdanji italijanski reprezentant Daniele De Rossi.

Štiridesetletni De Rossi je na 616 tekmah za Romo v 18 sezonah med letoma 2001 in 2019 zadel 63 golov in velja za drugega najbolj uspešnega v zgodovini kluba, za Francescom Tottijem. Mourinho in njegov trenerski štab, ki se je ta čas devetemu klubu na lestvici serie A Romi pridružil maja 2021, se tako poslavljata od italijanske prestolnice.

MELBOURNE - Najboljša teniška igralka na svetu Iga Swiatek je na poti do prvega naslova v Melbournu premagala prvo oviro. Poljakinja je bila boljša od Američanke Sofie Kenin s 7:6 (2) in 6:2. V drugem krogu se bo pomerila z Američanko Danielle Collins, 62. igralko sveta, ki je zaustavila sanje še ene povratnice po materinstvu, Nemke Angelique Kerber. Španec Carlos Alcaraz, drugi postavljeni igralec, je po nekaj težavah v uvodu nato brez težav izločil Francoza Richarda Gasqueta, bilo je 7:6 (5), 6:1 in 6:2. Nemec Alexander Zverev, šesti nosilec, je bil boljši od rojaka Dominika Kopferja, po izgubljenem uvodnem nizu s 4:6 je nato branilec olimpijskega zlata dobil preostale s 6:3, 7:6 (3) in 6:3. Kazahstanka Jelena Ribakina, tretja nosilka in finalistka lani na OP Avstralije, je imela zahtevno tekmico, a je Čehinjo Karolino Pliškovu ugnala s 7:6 (6) in 6:4. Britanka Emma Raducanu pa je po Wimbledonu 2022 zabeležila prvo zmago na grand slamih. Američanko Shelby Rogers je zmagovalka OP ZDA 2021 izločila gladko s 6:3 in 6:2.

AL-ULA - Francoski motociklist Adrien Van Beveren je zmagal v deveti etapi relija Dakar med savdskima krajema Hail in Al-Ula s 400 km hitrostnimi preizkušnjami. Le 42 sekund je zaostal njegov moštveni kolega v Hondi Ricky Brabec. Američan je s tem obdržal skupno vodstvo. Slovenec Toni Mulec je osvojil 17. mesto, za najhitrejšim Francozom je zaostal 23:30 minute. V generalni razvrstitvi je izgubil eno mesto in je sedaj na 15. mestu

Med avtomobilisti je Francoz Sebastien Loeb s sovoznikom Fabianom Lurquinom dosegel najboljši izid dneva in slavil še 27. etapo doslej in četrto na letošnjem Dakarju. Loeb je pridobi več kot štiri minute v seštevku, a ima za vodilnim Špancem Carlosom Sainzem še vedno 20 minut in 33 sekund zaostanka.