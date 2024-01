Pregled - svet, 16. 1. (torek)

DES MOINES - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na strankarskih zborovanjih republikanske stranke za izbiro predsedniškega kandidata po 96 odstotkih preštetih glasov, dobil 51 odstotkov glasov republikanskih volivcev. S tem je zanesljivo in v skladu z napovedmi anket začel novo pot do Bele hiše. Guverner Floride DeSantis je dobil 21 odstotkov glasov, nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley pa 19 odstotkov.

TEHERAN - Iranska revolucionarna garda je z več balističnimi raketami v ponedeljek zadela cilje na severu Iraka in Sirije. Šlo naj bi za maščevanje za napad na mesto Kerman in smrt generala iranske revolucionarne garde. Cilja napada na severu Iraku je Iran opisal kot vohunsko središče izraelske službe Mosad, medtem ko naj bi v Siriji ciljali območja skrajne Islamske države. Iraške oblasti so raketiranje opisale kot napad na suverenost Iraka in odpoklicale svojega veleposlanika iz Teherana. Kasneje je Iran izvedel napade še na položaje islamistične skupine v Pakistanu.

DAVOS - Na srečanju Svetovnega gospodarskega foruma so se vrstile obljube nadaljnje pomoči Ukrajini. Med drugim so jo podali ameriški državni sekretar Antony Blinken, generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je pozvala k stabilnemu financiranju, glede pomoči EU pa si pred vrhom 1. februarja želi soglasne odločitev članic. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Zahod pozval k okrepitvi vojaške pomoči in opozoril, da se Putin v Ukrajini ne bo zadovoljil z zamrznjenim konfliktom.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je izrazil pripravljenost Madžarske, da prispeva delež k novemu svežnju pomoči Ukrajini pod pogojem, da bo pomoč namenjena izven proračuna EU. Zagotavljanje 50 milijard evrov pomoči Ukrajini prek proračuna EU, kar je Budimpešta decembra blokirala, bi po njegovih besedah kršilo nacionalne interese članic. Slovaški premier Robert Fico je na srečanju z njim predlog označil za racionalen in smiseln. Poudaril je še nasprotovanje Slovaške morebitnemu omejevanju glasovalnih pravic Madžarske v EU.

STRASBOURG - Več kot 120 evropskih poslancev se je pod predvideno razpravo in glasovanjem o ustrezni resoluciji podpisalo pod peticijo s pozivom k zaostritvi postopka proti Madžarski po 7. členu Pogodbe o EU, ki lahko pripelje do zamrznitve glasovalnih pravic.

SANA/WASHINGTON - Hutijski upornik v Jemnu so napadli novo ladjo v Rdečem morju, tokrat je bila tarča grška ladja za prevoz razsutega tovora. Ameriška vojska je medtem z raketami znova napadla položaje hutijev in sporočila, da je v Arabskem morju zasegla dele raket iranske izdelave, ki so bili namenjeni jemenskim upornikom.

BRUSELJ - Svet EU je na teroristični seznam Evropske unije dodal političnega voditelja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Jahjo Sinvarja. S tem ukrepom mu je EU zamrznila premoženje v 27 državah članicah, financirati ali gospodarsko podpirati pa ga ne sme nihče iz unije.

VARŠAVA - Po izračunih Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex je skupno število nezakonitih prečkanj zunanjih meja EU v letu 2023 znašalo približno 380.000, predvsem na račun povečanja števila prihodov prek Sredozemlja. To je najvišja raven od leta 2016 in pomeni 17-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022.

TEL AVIV/GAZA - V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 78 ljudi, je sporočil tiskovni urad palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Na udaru naj bi bilo zlasti mesto Han Junis na jugu enklave. Izraelska vojska pa je sporočila, da so borci Hamasa proti kraju Netivot na jugu Izraela izstrelili 50 raket, ki pa niso terjale žrtev.

VARŠAVA - Poljski avtoprevozniki so sklenili dogovor z vlado in bodo do 1. marca prekinili večmesečno blokado tovornega prometa na meji z Ukrajino, je sporočil poljski minister za infrastrukturo Dariusz Klimczak. V kolikor do marca ne bodo izpolnjene njihove zahteve, pa prevozniki napovedujejo nove proteste.

TALLINN - Estonski varnostni organi so v začetku leta zaradi suma vohunjenja aretirali ruskega profesorja, ki je poučeval na univerzi v Tartuju, je sporočilo generalno tožilstvo v državi. Šlo naj bi za Vjačeslava Morozova, profesorja mednarodne politične teorije. Tožilstvo je zanj odredilo dvomesečen pripor.

BERLIN - V nemških mestih Essen, Leipzig in Rostock se je v ponedeljek na demonstracijah proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) zbralo več kot 15.000 ljudi. Med razlogi za proteste je nedavno razkrito tajno srečanje skrajnih desničarjev v Potsdamu novembra lani, na katerem so govorili o množičnem izgonu ljudi iz države in po katerem se vrstijo obsodbe in svarila pred podcenjevanjem skrajnežev.

KOEBENHAVN - Cepiva proti covidu-19 so v Evropi rešila najmanj 1,4 milijona življenj, je pokazala študija evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je ob tem opozoril, da covid ostaja z nami in da je za ranljive skupine pomembno redno cepljenje proti njemu in proti gripi.

STRASBOURG - Evropa se ne sme bati morebitne vrnitve nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa v Belo hišo, je v nagovoru evropskim poslancem dejal belgijski premier Alexander De Croo, čigar država trenutno predseduje EU. Po njegovi oceni bi vrnitev Trumpa v Belo hišo za Evropo pomenila, da je ostala sama in to "bolj sama kot kdajkoli prej".

LOS ANGELES - Na ponedeljkovi podelitvi televizijskih nagrad emmy v Los Angelesu je serija Nasledstvo že tretje leto zapored slavila v kategoriji dram, emmyja za najboljši komično serijo pa je dobila serija o restavraciji v Chicagu The Bear. Obe seriji sta dobili po šest emmyjev.

BEOGRAD - V Beogradu se je znova zbralo več tisoč ljudi, ki so pred stavbo državne volilne komisije (RIK) protestirali zaradi domnevnih nepravilnosti na decembrskih parlamentarnih in lokalnih volitvah. Ponovno so zahtevali razveljavitev volitev in razpis novih.

LUXEMBOURG - Ženske, ki so iz domovine zbežale zaradi fizičnega ali psihičnega nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem v družini, so lahko v Evropski uniji upravičene do begunskega statusa ali subsidiarne zaščite, je sporočilo Sodišče EU, ki je presojalo primer ločene Kurdinje iz Turčije, ki je zaprosila za mednarodno zaščito v Bolgariji.

ŽENEVA - Usmrtitev Kennetha Eugena Smitha z dušikovim plinom v ameriški zvezni državi Alabama bi lahko pomenila mučenje, je opozoril urad ZN za človekove pravice (OHCHR). Oblasti v zvezni državi je pozval, naj Smithovo usmrtitev prekličejo in namesto izumljanja novih načinov usmrtitve prizadevanja raje usmerijo k popolni odpravi smrtne kazni.