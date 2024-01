Stavko Fidesa podpirajo tudi v Evropski federaciji zaposlenih zdravnikov

Ljubljana, 16. januarja - Stavko Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides podpirajo tudi v Evropski federaciji zaposlenih zdravnikov (Fems). Federacija slovensko vlado poziva k dogovoru z zdravniškim sindikatom in svari pred preseljevanjem zdravnikov v tujino, je v izjavi, ki so jo posredovali iz sindikata, povedal predsednik Femsa Joao De Deus.