Na regijskem srečanju SOS župani o plačah lokalnih funkcionarjev in pomanjkljivosti pri urejanju vodotokov

Kamnik, 16. januarja - Županje in župani, včlanjeni v Skupnost občin Slovenije (SOS) so na prvem regijskem srečanju v Samostanu Mekinje med drugim spregovorili o dosežkih leta, plačah zaposlenih in funkcionarjev na lokalnem nivoju, pomanjkljivostih pri urejanju vodotokov. Predsednik SOS Vladimir Prebilič je predstavil delovanje SOS v lanskem letu, so sporočili.