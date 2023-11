Šefic obiskal občini Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki

Rečica ob Savinji, 17. novembra - Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je danes obiskal občini Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki. Gre za enega od rednih terenskih obiskov, katerih cilj je skozi konstruktivni dialog s predstavniki občin in krajani zagotoviti varnost prebivalcev z izvajanjem ukrepov za odpravo posledic vodne ujme.