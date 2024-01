Raziskava: Slovenska podjetja najbolj zaskrbljena zaradi naravnih nesreč

Ljubljana, 20. januarja - Podjetja na globalni ravni za največje tveganje poslovanju v letošnjem letu vidijo kibernetske napade, izhaja iz raziskave družbe Allianz. Podatki za Slovenijo, ki je bila letos prvič vključena v raziskavo, kažejo, da so slovenska podjetja najbolj zaskrbljena zaradi naravnih nesreč, kot so nevihte, poplave in potresi.