Svetovne izgube zaradi naravnih nesreč lani v povprečju zadnjih let

München, 9. januarja - Naravne nesreče so po izračunih nemške pozavarovalnice Munich Re lani povzročile za 250 milijard dolarjev izgub, kar kljub uničujočemu potresu v Turčiji in Siriji ter "rekordnim" izgubam zaradi slabega vremena v Evropi ustreza povprečju zadnjih petih let. Naravne nesreče so po svetu terjale 74.000 življenj, kar je največ po letu 2010.