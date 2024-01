Predsednik DVK pozval k izvedbi evropskih volitev na pravilen in zakonit način

Brdo pri Kranju, 16. januarja - Volilne komisije so se danes na strokovnem posvetu v sklopu priprav na junijske volitve v Evropski parlament, ki ga je pripravila Državna volilna komisija (DVK), dotaknile tudi aktualnih izzivov. Predsednik DVK Peter Golob je pozval k izvedbi evropskih volitev na pravilen in zakonit način, so sporočili z DVK.