Pregled - šport, 15. 1. (ponedeljek)

BERLIN - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupine D v prvem delu evropskega prvenstva v Berlinu premagala Norveško z 28:27. To pomeni, da bo drugi del tekmovanja, ki bo od 17. do 23. januarja potekal v Hamburgu, začela z dvema točkama. Slovenci se bodo v sredo po vnaprej pripravljenem razporedu Evropske rokometne zveze kot prvouvrščena ekipa skupine D pomerili proti Švedski, prvouvrščeni ekipi skupine E. V petek v skupini 2 drugega dela sledi dvoboj proti Portugalski, za konec drugega dela pa bosta v nedeljo in naslednji torek še dvoboja proti Nizozemski in Danski.

LONDON - Mednarodna nogometna zveza Fifa je na slavnosti prireditvi v Londonu podelila priznanja najboljšim za leto 2023. Najboljši igralec je postal Argentinec Lionel Messi, najboljša igralka pa Španka Aitana Bonmati. Glasovali so kapetani, trenerji, navijači in novinarji.

MELBOURNE - Najboljši slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta ponoči začeli nastope na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije. Juvan je v Melbournu pripravila presenečenje in gladko odpravila 23. nosilko, Rusinjo Anastazijo Potapovo, 27. igralko na svetovni lestvici. Medtem pa najboljša slovenska igralka na svetovni lestvici Zidanšek v uvodnem krogu ni bila kos Nadji Podorski. Argentinka je bila po uri in 15 minutah od Konjičanke boljša s 6:1 in 6:0.

DALLAS - Košarkarji iz Dallasa so na dan Martina Lutherja Kinga, ko si v ZDA tekme v vseh poklicnih športih sledijo kot po tekočem traku, premagali New Orleans s 125:120. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zaradi poškodbe gležnja manjkal že na tretji zaporedni tekmi. V njegovi odsotnosti sta pri teličkih blestela Kyrie Irving z 42 in Tim Hardaway Jr. z 41 točkami, slednji je zadel devet trojk, pri pelikanih pa sta bila najbolj učinkovita Zion Williamson s 30 in CJ McCollum z 21 točkami.

LJUBLJANA - Italijan Marco Bonitta ne bo več vodil slovenske ženske odbojkarske reprezentance, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Vodstvo slovenske zveze in Bonitta sta se dogovorila, da pogodbe, ki se je iztekla s koncem sezone 2023, ne bosta podaljšala. Kdo bo novi selektor, bo znano v kratkem, obljubljajo na krovni zvezi.

RIJAD - Argentinski motorist Kevin Benavides je zmagovalec osme etape na reliju Dakar. Drugo mesto je na 458 km dolgi preizkušnji od Al Duvadimija do Haila zasedel njegov rojak Luciano Benavides (+0:31), tretje pa Francoz Adrien Van Beveren (+1:27). Slovenec Toni Mulec je osvojil 13. mesto, za najhitrejšim Argentincem je zaostal 9:23 minute. Skupno vodstvo je zadržal Čeh Jan Brabec, Mulec, edini slovenski predstavnik na znamenitem vzdržljivostnem reliju po današnjem dokončnem odstopu Simona Marčiča, je v generalni razvrstitvi na 14. mestu (+2:25:25).

LJUBLJANA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković še naprej vodi na svetovni teniški lestvici ATP. Med prvo deseterico ni prišlo do sprememb, na drugem mestu ostaja Španec Carlos Alcaraz, na tretjem pa Rus Danil Medvedjev. Slovenca Blaž Rola in Bor Artnak sta nekaj malega mest pridobila, a na 444. in 527. mestu ostajata daleč za najboljšimi.

LJUBLJANA - Na uvodu v prvi teniški grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije, kljub nekaj pripravljalnim turnirjem na lestvici WTA ni prišlo do večjih sprememb. Na vrhu je Poljakinja Iga Swiatek pred Belorusinjo Arino Sabalenka, edina sprememba v "top 10" je povsem na repu; na deseto mesto je napredovala Latvijka Jelena Ostapenko, zmagovalka Adelaide. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek je na lestvici pridobila eno mesto in je 98. Kaja Juvan je na lestvici ostala na 109. mestu.