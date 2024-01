Pregled - svet, 15. 1. (ponedeljek)

GAZA/TEL AVIV/ŽENEVA - Izraelski napadi na območje Gaze so prizadeli zlasti mesti Han Junis in Rafa na jugu enklave. Skupno število mrtvih v Gazi je preseglo 24.000. Nasilje se je nadaljevalo tudi na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so bili v spopadih z izraelsko vojsko ubiti najmanj trije Palestinci. V napadu v bližini Tel Aviva, v katerem je avtomobil zapeljal v množico, izvedla pa naj bi ga Palestinca, je bila ubita ženska, najmanj 13 ljudi je poškodovanih, je sporočila izraelska policija.

DUBAJ/LONDON/TEHERAN - Ameriško tovorno ladjo je ob obali Jemna z območja, ki ga nadzirajo uporniški hutiji, zadela balistična raketa, je sporočila ameriška vojska. O poškodovanih in večji škodi ne poročajo. Iran je pozval ZDA in Veliko Britanijo, naj prenehata z vojno proti Jemnu, potem ko sta zahodni zaveznici v zadnjem času izvedli več zračnih napadov na položaje hutijev. Britanski premier Rishi Sunak je v parlamentu zagovarjal razloge za zračne napade proti hutijskim upornikom v Jemnu in zagrozil z novimi akcijami.

DAVOS - Začelo se je letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Nevladna organizacija Oxfam je ob tem objavila poročilo o neenakosti po svetu, v katerem je navedla, da je pet najbogatejših ljudi na svetu od leta 2020 več kot podvojilo svoje premoženje. Od leta 2020 je ob tem skoraj pet milijard ljudi po svetu postalo revnejših.

BERN - Švica in Ukrajina želita organizirati mirovni vrh za mir v Ukrajini na najvišji ravni, sta sporočila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in nova švicarska predsednica Viola Amherd. Povabilo Rusiji ni predvideno, je dejal Zelenski.

ŽENEVA/BRUSELJ - Za zagotavljanje humanitarne pomoči Ukrajini bi letos potrebovali 4,2 milijarde ameriških dolarjev oziroma nekaj več kot 3,8 milijarde evrov, so sporočili Združeni narodi. Ta znesek vključuje tudi 1,1 milijarde dolarjev pomoči za ukrajinske begunce v vzhodni Evropi. V Bruslju so sporočili, da so evropske države v okviru mehanizma EU za civilno zaščito od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejele več kot 3000 ukrajinskih bolnikov.

REYKJAVIK - Izbruh vulkana na jugozahodu Islandije se je začasno umiril. Tok lave, ki je dosegel obrobje kraja Grindavik s 4000 prebivalci, so obrambne ovire uspešno preusmerile. Letalski promet na Islandijo in z nje kljub izrednemu dogodku ni oviran, saj emisije pepela iz vulkana zaenkrat niso tako obsežne.

TAIPEI - Novoizvoljeni predsednik Tajvana Lai Ching-te je po zmagi na sobotnih volitvah sprejel delegacijo iz Washingtona in pozdravil trdno partnerstvo otoka z ZDA. Oblasti Naura so sporočile, da bodo bo odslej Tajvan priznavali kot neodtujljivi del Kitajske. V Taipeiju so v odzivu na potezo na otoško državo naslovili zahtevo, da nemudoma zapre svoje veleposlaništvo na Tajvanu. V Pekingu so odločitev Nauruja, da bo odslej priznaval politiko ene Kitajske, pozdravili.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin načrtuje potovanje v sosednjo Severno Korejo, saj je prejel povabilo iz Pjongjanga, so sporočili v Kremlju. Na tridnevnem obisku v Moskvi je severnokorejska zunanja ministrica Choe Son Hui, ki naj bi se sešla z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Peskov je dejal, da ni izključeno, da se bo sešla tudi s Putinom.

PJONGJANG - Balistična raketa, ki jo je Severna Koreja izstrelila v nedeljo, je bila opremljena s hipersonično manevrirno bojno glavo, so sporočili iz Pjongjanga. Namen izstrelitve je bil po navedbah tamkajšnjih državnih medijev preveriti drsne in manevrske lastnosti bojne glave ter zanesljivost novo razvitih večstopenjskih motorjev na trdo gorivo z visoko potisno silo.

WASHINGTON - Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je po dveh tednih zapustil bolnišnico Walter Reed pri Washingtonu, kjer so ga zdravili zaradi zapletov po operaciji raka na prostati, so sporočili iz Pentagona. Austin bo še nekaj časa delal od doma, zdravniki pa pričakujejo popolno okrevanje.

BUFFALO/PORTLAND/NASHVILLE - Na milijone ljudi v večjem delu ZDA se sooča s hudim mrazom, ki naj bi se nadaljeval še nekaj dni. Zimska neurja so doslej zahtevala štiri smrtne žrtve, tudi na jugu naj bi zapadel sneg, severni del države pa bičajo ledeno mrzli vetrovi. Na severozahodu je več kot 120.000 odjemalcev ostalo brez elektrike.

ISTANBUL - V Turčiji so v nedeljo aretirali izraelskega nogometnega reprezentanta Sagiva Jehezkela, ki je med tekmo prve lige v Turčiji pokazal sporočilo o vojni med Izraelom in Hamasom. Pred tem je turški pravosodni minister sporočil, da izraelskega nogometaša preiskuje zaradi suma "spodbujanja sovraštva".

VATIKAN/RIM - Papež Frančišek je v nedeljo zvečer razkril, da želi letos znova obiskati rodno Argentino. V nastopu v pogovorni oddaji Che Tempo Che Fa (Kakšni časi so) na zasebni italijanski televiziji Nove je tudi poudaril, da ne razmišlja o odstopu. Je pa to možnost, ki je na voljo vsem papežem, je dodal.

BEOGRAD - Srbski zunanji minister Ivica Dačić je bil v nedeljo kritičen do napovedi ameriške prodaje raket Prištini, češ da je to usmerjeno v krepitev neodvisnosti Kosova. Je pa menil, da mora Srbija razvijati odnose tudi z državami, ki oborožujejo Kosovo. Oboroževati se sicer mora po njegovih besedah tudi Srbija, čeprav da se nima namena vojskovati.