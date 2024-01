Jezni kmetje v Nemčiji povzročili kaos v prometu

Berlin, 8. januarja - Nemški kmetje so začeli teden protestov zaradi vladnih načrtov za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu. Kmetje so s traktorji zaprli več cest in ulic po državi in povzročili kaos v času jutranje konice. Minister Robert Habeck je opozoril, da skušajo skrajneži proteste izkoristiti za lastne interese.