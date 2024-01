Agencije ZN pozivajo Izrael k dovoljenju za uporabo pristanišča v Ašdodu

Ženeva, 15. januarja - Tri agencije Združenih narodov so danes pozvale Izrael, naj jim omogoči dostop do pristanišča v mestu Ašdod, severno od Gaze, da bi tako lažje dostavljali humanitarno pomoč na prizadeta območja v Gazi. Enklava se medtem sooča z vse večjo grožnjo zaradi lakote, so sporočili iz Ženeve.