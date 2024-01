Zdravniki z zbori stavkajočih za pol ure prekinili delo

Ljubljana, 15. januarja - Zdravniki in zobozdravniki so ob 7. uri začeli stavko, dopoldne pa so z zbori stavkajočih, kjer so predstavili zahteve, za pol ure prekinili delo. Članica stavkovnega odbora sindikata Fides Ana Lina Vodušek je po zboru dejala, da so se na Onkološkem inštitutu Ljubljana zbrali v velikem številu in tako sporočili, da imajo dovolj sprenevedanja vlade.