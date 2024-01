Veljavnost kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine podaljšana

Ljubljana, 12. januarja - Z letošnjim letom je začel veljati aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, po katerem bo kolektivna pogodba veljala do konca marca. Če do tedaj ne bo sklenjena nova, se bodo njene določbe uporabljale največ do konca marca prihodnje leto, so danes pojasnili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS).