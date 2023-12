Po nočnem dogovoru stavka v Tuševih trgovinah preklicana

Ljubljana, 30. decembra - V nočnih pogajanjih je sindikat Tuša po triurnem sestanku sprejel ponudbo vodstva za zvišanje osnovne plače na 1180 evrov bruto in preklical stavko, napovedano za danes, so sporočili iz sindikata. Trgovine Tuš bodo danes odprte, so za STA potrdili tudi v vodstvu trgovca.