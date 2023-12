Sindikat s peticijo v zaščito pravic delavcev v trgovini

Ljubljana, 8. decembra - V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so danes med delavci v dejavnosti začeli zbirati podpise pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini. Te bodo zbirali do 22. decembra, vmes pa so že začeli sindikalne aktivnosti, saj so zahteve delodajalcev v pogajanjih za novo kolektivno pogodbo zanje nesprejemljive.