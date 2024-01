Usklajevanje plač z inflacijo je po opozorilu notarske zbornice nujno tudi za notarsko službo

Ljubljana, 12. januarja - Notarska zbornica Slovenije podpira protest sodnikov in njihovo prizadevanje za uveljavitev ustavne odločbe glede sodniških plač. Usklajevanje prejemkov z inflacijo pa je nujno tudi za druge deležnike v pravosodju in za notarsko službo, so poudarili. Zakonodajalca in vlado pozivajo, da odpravita ugotovljene protiustavnosti.