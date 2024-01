Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so poslanci Levice na vlado naslovili pobudo za sprejetje ukrepov za zaustavitev genocida v Gazi, v kateri so Slovenijo pozvali, naj se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Poročale so tudi o bodoči železniški povezavi z Italijo.