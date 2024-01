Demokracija o vodstvu Radiotelevizije Slovenija (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Metod Berlec v komentarju Sumi korupcije in klientelizma ter stalinistična čistka na RTVS piše o vodstvu Radiotelevizije Slovenija. Avtor je prepričan, da to ne spoštuje delovnopravne zakonodaje in medijske pluralnosti ter deluje totalitarno. To po njegovem dokazuje dejstvo, da je RTVS onemogočil dostop do delovnega mesta 15 zaposlenim na čakanju.