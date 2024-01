Delo o odnosu politike do genocida nad Palestinci (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Uroš Esih v komentarju Nezaupnica uradni politiki do Gaze piše o poslancih Levice, ki so na vlado končno naslovili pisno poslansko pobudo v zvezi s sprejetjem ukrepov za zaustavitev genocida v Gazi. Avtor meni, da je s političnega in moralnega vidika v imenu eksistence Palestincev v Gazi nujno treba govoriti o genocidu.